напишите схему образования иона аммония используя электронные формулы
Химия
напишите схему образования иона аммония используя электронные формулы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
NH3+H2O=NH4OH NH3(0) + H(+) + OH(-) = NH4(+) + OH(-)
Гость:
1) NH3+H2O=NH4OH 2) NH3(0) + H(+) + OH(-) = NH4(+) + OH(-)
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