Написать план текста Учение с увлечением На свете есть два вида занятий: учение с мучением и учение с увлечением. Учение с мучением - дело известное. Бродишь, бродишь по комнате и никак не заставишь себя с...

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Написать план текста Учение с увлечением На свете есть два вида занятий: учение с мучением и учение с увлечением. Учение с мучением - дело известное. Бродишь, бродишь по комнате и никак не заставишь себя сесть за стол и открыть книгу. Наконец откроешь, а в ней все непонятно, все скучно, все ненавистно. Ну, ладно, сегодня кое-как выучишь урок. А завтра ведь опять садиться за учебники. Опять это мучение? Но знаете ли вы, что такое с увлечением? Какое это счастье - торопиться домой, чтобы поскорее сесть за книгу? Какая радость браться за трудную задачу по физике, вертеть ее так и этак, прикидывать - может, и получиться? Не-ет, не выходит. А если попробовать по-другому? Ура, просвет! Неужели просвет? В душе что-то зажигается, предчувствие решения волнует, вы в нетерпении пригибаетесь к столу, и, если кто-нибудь окликнет вас в эту минуту, вы вздрогнете, оглянетесь в недоумении: "Что случилось? Разве есть в мире еще что-то, кроме этой задачи?" Просвет, просвет, предчувствие успеха, - а вот и сам успех, вот решение...Да такое неожиданное, такое простое и ловкое! И на следующий день вы никак не дождетесь того часа, когда можно будет взяться за учебник или задачник. Жизнь получается хорошая, совсем счастливая. Учение с увлечением - счастливая жизнь. Таков закон. (С.Соловейчик.)

Автор: Гость