Путешественник в первый день прошел 20 процентов всего пути и еще 2 км. Во второй день - прошел 50 процентов остатка и еще 1 км. В третий день - 25 процентов оставшегося пути и еще 3 км. Остальные 18 км пути он прошел в четверт...
Геометрия
Путешественник в первый день прошел 20 процентов всего пути и еще 2 км. Во второй день - прошел 50 процентов остатка и еще 1 км. В третий день - 25 процентов оставшегося пути и еще 3 км. Остальные 18 км пути он прошел в четвертый день. Какова длина пути, пройденного путешественником??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x/5+2- первый день 2/5x второй x-(3/5x+2)=2/5x-2 1/10x-1/2+3-третий день 0,3x-4,5=18 x=75
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