Путешественник в первый день прошел 20 процентов всего пути и еще 2 км. Во второй день - прошел 50 процентов остатка и еще 1 км. В третий день - 25 процентов оставшегося пути и еще 3 км. Остальные 18 км пути он прошел в четверт...

Геометрия

Путешественник в первый день прошел 20 процентов всего пути и еще 2 км. Во второй день - прошел 50 процентов остатка и еще 1 км. В третий день - 25 процентов оставшегося пути и еще 3 км. Остальные 18 км пути он прошел в четвертый день. Какова длина пути, пройденного путешественником??

Автор: Гость