Осадок образуеться при взаимодействии растворов хлорида железа (II) и 1) гидроксида натрия 2) сульфата натрия 3) соляной кислоты 4) нитрата меди (II)
Химия
Осадок образуеться при взаимодействии растворов хлорида железа (II) и 1) гидроксида натрия 2) сульфата натрия 3) соляной кислоты 4) нитрата меди (II)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) гидроксида натрия FeCl2+2NaOH=2NaCl+Fe(OH)2 (осадок)
Гость:
FeCl2 + 2NaOH = Fe(OH)2 + 2NaCl Ответ: 1)
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