В треугольнике ABC меньше B=105* , меньше A=45* . Найти радиус описанного около треугольника круга , AB=10.
Геометрия
В треугольнике ABC меньше B=105* , меньше A=45* . Найти радиус описанного около треугольника круга , AB=10.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
угол С=180-105-45=30 sinC=sin30=1/2 2R=10/(1/2) R=10
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