В треугольнике ABC меньше B=105* , меньше A=45* . Найти радиус описанного около треугольника круга , AB=10.

Геометрия

В треугольнике ABC меньше B=105* , меньше A=45* . Найти радиус описанного около треугольника круга , AB=10.

Автор: Гость