(sin 75 ° cos 5 ° - cos 75 ° cos 85 °) : (cos 375 °cos 5° - sin 15° sin 365°) решить используя формулы приведения
Алгебра
(sin 75 ° cos 5 ° - cos 75 ° cos 85 °) : (cos 375 °cos 5° - sin 15° sin 365°) решить используя формулы приведения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(sin 75 ° cos 5 ° - cos 75 ° cos 85 °) : (cos 375 °cos 5° - sin 15° sin 365°)= =(sin75cos5-cos75cos(90-5))/(cos(360+15)cos5-sin15sin(360+5))= =(sin75cos5-cos75sin5)/(cos15cos5-sin15sin5)=sin70/cos20= =sin(90-20)/cos20=cos20/cos20=1
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