с овощной базы в первый день было вывезено овощей на 2 т больше, чем во второй, а в третий три-пятых (дробь) того, что вывезли за первые два дня. сколько тонн овощей было вывезено в каждый день, если всего за три дня вывезено 3...
Алгебра
с овощной базы в первый день было вывезено овощей на 2 т больше, чем во второй, а в третий три-пятых (дробь) того, что вывезли за первые два дня. сколько тонн овощей было вывезено в каждый день, если всего за три дня вывезено 32 т ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х т вывезено во 2-й день х+2 т вывезено в 1-й день (х+х+2) * 3/5 = (2х+2) * 3/5 = 3(2х+2) / 5 = (6х+6) / 5 т вывезено в 3-й день х+х+2 + (6х+6)/5 = 32 2х+2 + (6х+6)/5 - 32 = 0 Общий знаменатель 5, 2-32=-30 (10х-150+6х+6) / 5 = 0 16х-144 = 0 16х = 144 х = 9 т вывезено во 2-й день 9+2 = 11 т вывезено в 1-й день (9+11) * 3/5 = 12 т вывезено в 3-й день Проверка: 9+11+12 = 32 т
Гость:
(х+х+2) * 3/5 = (2х+2) * 3/5 = 3(2х+2) / 5 = (6х+6) / 5 т в 3-й день х+х+2 + (6х+6)/5 = 32 2х+2 + (6х+6)/5 - 32 = 0 Общий знаменатель 5, 2-32=-30 (10х-150+6х+6) / 5 = 0 16х-144 = 0 16х = 144 х = 9 т во 2-й день 9+2 = 11 т в 1-й день (9+11) * 3/5 = 12 т в 3-й день Проверка: 9+11+12 = 32 т
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