с овощной базы в первый день было вывезено овощей на 2 т больше, чем во второй, а в третий три-пятых (дробь) того, что вывезли за первые два дня. сколько тонн овощей было вывезено в каждый день, если всего за три дня вывезено 3...

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с овощной базы в первый день было вывезено овощей на 2 т больше, чем во второй, а в третий три-пятых (дробь) того, что вывезли за первые два дня. сколько тонн овощей было вывезено в каждый день, если всего за три дня вывезено 32 т ?

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