гипоплазия эмали наследуется как доминантный, сцепленный с х-хромосомой признак каких детей можно ожидать от брака кареглазого мужчины страдающего гипоплазией эмали с кареглазой здоровой женщиной? известно, что отец мужчины был...

Биология

гипоплазия эмали наследуется как доминантный, сцепленный с х-хромосомой признак каких детей можно ожидать от брака кареглазого мужчины страдающего гипоплазией эмали с кареглазой здоровой женщиной? известно, что отец мужчины был здоровым голубоглазым; отец женщины также был здоровым голубоглазым., а мать женщины имела карие глаза, но страдала гипоплазией эмали, по которой была гетерозиготна.

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