гипоплазия эмали наследуется как доминантный, сцепленный с х-хромосомой признак каких детей можно ожидать от брака кареглазого мужчины страдающего гипоплазией эмали с кареглазой здоровой женщиной? известно, что отец мужчины был...
Биология
гипоплазия эмали наследуется как доминантный, сцепленный с х-хромосомой признак каких детей можно ожидать от брака кареглазого мужчины страдающего гипоплазией эмали с кареглазой здоровой женщиной? известно, что отец мужчины был здоровым голубоглазым; отец женщины также был здоровым голубоглазым., а мать женщины имела карие глаза, но страдала гипоплазией эмали, по которой была гетерозиготна.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ХА- гипоплазия,Ха-здор.,В-карегл.,b-голубогл. Решение: P^ ХаХаBb * XAYBb G^ XaB,Xab,XAB,YB,XAb,Yb F1^ XAXaBB, XAXaBb,XaYBB,XaYBb,XAXaBb,XAXabb,XaYBb,XaYbb
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