Если прямая перпендикулярна одной из двух паралельных прямых , то она..........
Геометрия
Если прямая перпендикулярна одной из двух паралельных прямых , то она..........
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если прямая перпендикулярна одной из двух параллельных прямых, то она перпендикулярна и второй..
Гость:
Если прямая перпендикулярна одной из двух паралельных прямых , то она перпендикулярна и к другой прямой.
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