Доклад на тему хомячки для ученика 2 класса

Гость: Гость:

В мире насчитывается более 60 родов, объединяющих около 240 видов хомяков (подсемейства грызунов, семейства хомякообразных). В нашей стране — 14 видов, относящихся к 6 родам. Регион обитания хомяков достаточно обширен: они распространены в Северной и Южной Америке, Европе, Африке, Южной, Центральной и Восточной Азии. Населяют центральные и южные районы Европейской части, Кавказ, Закавказье, Среднюю Азию, Казахстан, Южную часть Сибири и Приморья. Предпочитают степи и лесостепи, обитают в пустынях и полупустынях, встречаются и в горах на высоте до 2500 метров над уровнем моря. Хомяки живут одиночно. Роют себе сложноустроенные норы с кладовой, с различными поворотами и проходами. Хомяки запасливы. Многие виды делают запасы корма до 90 кг. На охоту зверек выходит с наступлением сумерек. Употребляет растительную и животную пищу. Впадает в спячку.Гамма окраски шерстяного покрова довольно разнообразна: от пепельно- или серовато-бурой до темной коричнево-охристой; иногда вдоль спины проходит черная полоса, в передней части туловища имеются черно-белые участки. В лабораториях выведена порода белых хомячков (альбиносы) и даже пушистых (ангорские).Хомяков используют как экспериментальных животных в лабораториях и научно-исследовательских учреждениях. Шкурки некоторых видов заготавливают. Принося пользу, хомяки, тем не менее, наносят серьезный вред сельскому хозяйству, являются переносчиками возбудителей многих инфекционных заболеваний. Хомяки (род.Cricetus) населяют лесостепи и степи, придерживаются речных долин, степных балок и оврагов, опушек и кустарников, окраин полей и огородов.Длина тела не меньше 15 см, хвост очень короткий. Грудь черная, на боках и морде светлые пятна. Верх обычно рыжеватый или бурый. Хомяки не способны питаться грубой растительной пищей. Им приходится много двигаться в поисках более питательного корма. Но короткие лапы не позволяют им быстро бегать, как мышам и крысам. Поэтому при опасности они не убегают, а затаиваются и стараются скрыться в норе. Крупные виды пытаются отбиться от врага. Хомяки кажутся безобидными доверчивыми зверьками, но часто агрессивны и к особям своего вида, и к другим грызунам. Весной хомяки питаются молодой зеленью, потом переходят на семена, ягоды, клубни. Часто кормятся на полях и огородах. Хомяки едят также насекомых, падаль; крупные виды охотятся на мелких зверьков. На зиму запасают корм: в основном семена, иногда картофель (до 10—16 кг). Живут обычно поодиночке, хотя самец и самка иногда некоторое время остаются в одной норе. Самец спаривается с несколькими самками и охраняет их участки от других самцов. В году обычно 2 выводка по 4—18 детенышей.