Если две пересекающиеся плоскости перпендикулярны третьей плоскости, то линии их пересечения....................(закончите плиз фразу)):*:*:*:*:*

Геометрия
Если две пересекающиеся плоскости перпендикулярны третьей плоскости, то линии их пересечения....................(закончите плиз фразу)):*:*:*:*:*
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Такого не может быть, т.к. если обе плоскости перпендикулярны 3-ей, то две первые сливаются в одну.
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