В классе 20 парт.Длина крышки парты 110 см,ширина 50см.Сколько краски нужно,чтобы покрасить крышки парт,если на 1м кв потребуется 100 г краски?
Математика
В классе 20 парт.Длина крышки парты 110 см,ширина 50см.Сколько краски нужно,чтобы покрасить крышки парт,если на 1м кв потребуется 100 г краски?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 110*50=5500 (кв.см) - площадь крышки одной парты 2) 5500*20=110000 (кв.см) - площадь крышек двадцати парт 110000 кв.см=11 кв.м 3) 100*11=1100 (г) - краски потребуется 1100 г=1 кг 100 г Ответ: для покраски крышек двадцати парт потребуется 1 кг 100 г краски.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
БАК,ДЛИНА КОТОРОГО 2 МЕТРА3ШИРИНА 15ДМ И ВЫСОТА 1 МЕТР НАПОЛНЕН ДО ВЕРХУ ВОДОЙ.СКОЛЬКО ЛИТРОВ ВОДЫ НАЛИТО В ЭТОТ БАК?
Математика
Расстояние между городами 861 км. Из городов навстречу друг другу движуться машины. Одна из них прошла 3/7 всего расстояния, а другая -2/7. На како...