В классе 20 парт.Длина крышки парты 110 см,ширина 50см.Сколько краски нужно,чтобы покрасить крышки парт,если на 1м кв потребуется 100 г краски?

Гость: Гость:

1) 110*50=5500 (кв.см) - площадь крышки одной парты 2) 5500*20=110000 (кв.см) - площадь крышек двадцати парт 110000 кв.см=11 кв.м 3) 100*11=1100 (г) - краски потребуется 1100 г=1 кг 100 г Ответ: для покраски крышек двадцати парт потребуется 1 кг 100 г краски.