Решите неравенство. sinx меньше или равно корень из 3/2
Алгебра
Решите неравенство. sinx меньше или равно корень из 3/2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
sin x≤√3/2 начерти круг синус равен √3/2 в двух точках п/3 и 2п/3 меньше значит х∈[2п/3+2пк; 7п/3+2пк],к∈Z
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