плиз напишите сочинение на тему поздравления маме с 8 марта
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плиз напишите сочинение на тему поздравления маме с 8 марта
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть в жизни будет всё прекрасно И слёз не будет никогда, Пусть будет всё светло и ясно, Хоть жизнь, порою, и сложна. И в этот день, такой прекрасный, Желаю в счастье утонуть, Забыть желаю все ненастья И нежной радостью вздохнуть! Желаю крепкого здоровья, Жить столько, сколько хватит сил, Чтоб муж согрел своей любовью И на руках тебя носил! С праздником,милая мама!!
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