плиз напишите сочинение на тему поздравления маме с 8 марта

Гость: Гость:

Пусть в жизни будет всё прекрасно И слёз не будет никогда, Пусть будет всё светло и ясно, Хоть жизнь, порою, и сложна. И в этот день, такой прекрасный, Желаю в счастье утонуть, Забыть желаю все ненастья И нежной радостью вздохнуть! Желаю крепкого здоровья, Жить столько, сколько хватит сил, Чтоб муж согрел своей любовью И на руках тебя носил! С праздником,милая мама!!