Найти площадь кольца, если радиус внутреннего круга равен 3, а внешнего равен 5
Геометрия
Найти площадь кольца, если радиус внутреннего круга равен 3, а внешнего равен 5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь круга πr², Площадь кольца = площадь круга с радиусом 5 см - площадь круга с радиусом 3 см, ⇒ π5²-π3²=π(5²-3²)=π(25-9)=16π Как-то так...
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