Расстояние между городами 300 км. Два поезда одновременно выехали из них навстречу друг другу со скоростями 40 км/ч и 60 км/ч. В момент начала движения с головного вагона одного поезда взлетела ласточка и полетела к другому пое...
Математика
Расстояние между городами 300 км. Два поезда одновременно выехали из них навстречу друг другу со скоростями 40 км/ч и 60 км/ч. В момент начала движения с головного вагона одного поезда взлетела ласточка и полетела к другому поезду. Достигнув его, птица вновь полетела к первому поезду и т.д. Ласточка летала от поезда к поезду до тех пор, пока поезда не встретились. Сколько км пролетела ласточка, если ее скорость 80 км/ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)40+60=100км/ч-скорость сближения. 2)300:100=через 3 часа-они встретятся. 3)80*3=240км-пролетит ласточка за 3 часа.
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