Расстояние между городами 300 км. Два поезда одновременно выехали из них навстречу друг другу со скоростями 40 км/ч и 60 км/ч. В момент начала движения с головного вагона одного поезда взлетела ласточка и полетела к другому пое...

Математика

Расстояние между городами 300 км. Два поезда одновременно выехали из них навстречу друг другу со скоростями 40 км/ч и 60 км/ч. В момент начала движения с головного вагона одного поезда взлетела ласточка и полетела к другому поезду. Достигнув его, птица вновь полетела к первому поезду и т.д. Ласточка летала от поезда к поезду до тех пор, пока поезда не встретились. Сколько км пролетела ласточка, если ее скорость 80 км/ч?

Автор: Гость