система уравнений х-у=8 под ним 2 со степенью х-3у=16...решите пожалуйста
Математика
система уравнений х-у=8 под ним 2 со степенью х-3у=16...решите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
( ^ - это степень ) x-y = 8 2^x-3y = 16 x= 8+y 2^x-3y = 2^4 (делаем одинаковые основания равные 2 ) x= 8+y x-3y = 4 (приравняли степени , т.к. основания 2 равны ) Подставляем ( 8+y ) - 3y = 4 8+y-3y=4 8-2y=4 -2y= 4-8 -2y= -4 y= 2 подставляем и получаем x= 8+2 x= 10 Ответ: y=2 , x=10.
Гость:
[latex]\left \{ {{x-y=8} \atop {2^{x-3y} = 16}} \right.[/latex] [latex]\left \{ {{x-y=8} \atop {2^{x-3y} = 2^4}} \right.[/latex] [latex]\left \{ {{x-y=8} \atop {x-3y = 4}} \right.[/latex] Вычитаем из 1го уравнения второе: x - y -x + 3y = 8 -4 2y = 4 y = 2 x - 2 = 8 x = 10
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