плотность летучей водородной соединения элемента IV группы по углекислым газом 0.363
Химия
плотность летучей водородной соединения элемента IV группы по углекислым газом 0.363
Ответ(ы) на вопрос:
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D RH4/CO2=0.363 D - плотность RH4 - летучее водородное соединение, R - искомое M(CO2)=12+16+16=44 M(RH4)/M(CO2)=0.363 M(RH4)/44=0.363 M(RH4)=16 M(R)=16-4*1=12 12 - молярный вес углерода Ответ: Соединение - CH4 метан
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