Практическая работа №6 Решение эксперементалных задач по теме "Важнейшие классы неорганических соединений" задача 1.Опытным путем докажите,в каких пробирках содержатся растворы:а)хлорида натрия;б) гидроксид натрия;в) соляной ки...
Химия
Практическая работа №6 Решение эксперементалных задач по теме "Важнейшие классы неорганических соединений" задача 1.Опытным путем докажите,в каких пробирках содержатся растворы:а)хлорида натрия;б) гидроксид натрия;в) соляной кислоты.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Добавляем во все пробирки индикатор, например лакмус. С в пробирке с NaOН окраска станет синяя, а в проб-ке с HСl - красная. Cледовательно, третья пробирка с NaCl. :)
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