відносна густина леткої водневої сполуки елемента IV групи за вуглекисним газом 0.363
Химия
відносна густина леткої водневої сполуки елемента IV групи за вуглекисним газом 0.363
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Знайдемо відносну формульну масу невідомої речовини через відносну густину: [latex]Mr(X)=Mr(CO_2)\cdot{44}=0,363\cdot{44}=15,972[/latex] 2. Знаючи,що елемент сполуки лежить у четвертій групі,значить у сполуці з Гідрогеном він виявляє валентність IV(8 - IV = IV), тому формула такоъ сполуки - [latex]EH_4[/latex] Підставив усі відомі дані у формулу по визначенню відносною формульної(молекулярної) формули речовини,отримаємо: [latex]Mr(EH_4)=Ar(E)+4\cdot{Ar(H)}\\15,972=x+4\cdot{1}\\x=15,972-4\\x=11,972[/latex] Приблизно,це 12,значить це Карбон,а формула леткої речовини з Гідрогеном - [latex]CH_4[/latex]
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
на столе стояла тарелка с пирожками,4 с мясом,8 с капустой,3 с вишней,Петя взял один пирожок на угад .Какова вероятность того что этот пирожок с ви...
Химия
Практическая работа №6 Решение эксперементалных задач по теме "Важнейшие классы неорганических соединений" задача 1.Опытным путем докажите,в каких ...