відносна густина леткої водневої сполуки елемента IV групи за вуглекисним газом 0.363

Химия
відносна густина леткої водневої сполуки елемента IV групи за вуглекисним газом 0.363
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Знайдемо відносну формульну масу невідомої речовини через відносну густину:  [latex]Mr(X)=Mr(CO_2)\cdot{44}=0,363\cdot{44}=15,972[/latex] 2. Знаючи,що елемент сполуки лежить у четвертій групі,значить у сполуці з Гідрогеном він виявляє валентність IV(8 - IV = IV), тому формула такоъ сполуки - [latex]EH_4[/latex]  Підставив усі відомі дані у формулу по визначенню відносною формульної(молекулярної) формули речовини,отримаємо: [latex]Mr(EH_4)=Ar(E)+4\cdot{Ar(H)}\\15,972=x+4\cdot{1}\\x=15,972-4\\x=11,972[/latex] Приблизно,це 12,значить це Карбон,а формула леткої речовини з Гідрогеном - [latex]CH_4[/latex] 
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