Поясните подробно ,что означает бинарное название вида.Приведите примеры видовых названий растений одного рода.

Бинарное,т.е. двойное,значит в два слова. Вбинарном названии должно быть два слова, например: ромашка луговая, ель обыкновенная. Примеры растений одного вида: ландыш майский,ландыш серебристый,ландыш закавказский. Первое слово- родовое название,т.е. род-ландыш,а второе слово видовое

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Принятый в биологической систематики способ обозначения видов припомощи двехсловного названия, состоящего из 2 наваний или имён. Имени рода и имени вида. Буксбаумия безлистная Примеры сокращенных названий (обычно применяются по умолчанию для широко известных лабораторных организмов или при перечислении видов одного рода): E. coli (кишечная палочка, Escherichia coli T. Escherich, 1885), S. cerevisiae (пекарские дрожжи, Saccharomyces cerevisiae Meyen ex E.C. Hansen). Некоторые из таких сокращенных названий проникли в популярную культуру, например T. rex (ти-рекс от Tyrannosaurus rex Osborn, 1905, тираннозавр).