представить в виде произведения многочлен: 9-25x^2+30xy-9y^2
Алгебра
представить в виде произведения многочлен: 9-25x^2+30xy-9y^2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Делим на минус 1 : 25x^2-30xy+9y^2-9=(по формуле (а-в)^2)={(5x-3y)^2}-9 = (a^2-b^2)= (5x-3y-3)(5x-3y+3)
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