Распределение электронов по энергетическим уровням в ионе азота N3− : А) 2ē, 8ē, 8ē В) 2ē, 8ē, 18ē, 6ē Б) 2ē, 8ē, 6ē Г) 2ē, 8ē
Химия
Распределение электронов по энергетическим уровням в ионе азота N3− : А) 2ē, 8ē, 8ē В) 2ē, 8ē, 18ē, 6ē Б) 2ē, 8ē, 6ē Г) 2ē, 8ē
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в ионе азота -3 заряд ядра будет +10,следовательно,в ионе 10 электронов ответ:г
Гость:
В ионе азота будет 10 электронов, следовательно ответ под буквой Г
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