Распределение электронов по энерге­тическим уровням в ионе азота N3− : А) 2ē, 8ē, 8ē В) 2ē, 8ē, 18ē, 6ē Б) 2ē, 8ē, 6ē Г) 2ē, 8ē

Химия

Распределение электронов по энерге­тическим уровням в ионе азота N3− : А) 2ē, 8ē, 8ē В) 2ē, 8ē, 18ē, 6ē Б) 2ē, 8ē, 6ē Г) 2ē, 8ē

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