Из предложенного списка выберите и запишите в 2 столбика выиды и рода растений:ромашка лекарственная,рябина,калина красная,ель,сосна обыкновенная,сосна сибирская,черёмуха,колокольчик.
Биология
Из предложенного списка выберите и запишите в 2 столбика выиды и рода растений:ромашка лекарственная,рябина,калина красная,ель,сосна обыкновенная,сосна сибирская,черёмуха,колокольчик.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
виды::ромашка лекарственная,калина красная сосна обыкновенная сосна сибирская,черёмуха, рода: рябина ель,
Гость:
виды: ромашка лекарственнаякалина красная, сосна обыкновенная,сосна сибирская(в видовом названии должно быть обязательно два слова,т.к. первое слово родовое а второе видовое) рода:рябина,ель,черёмуха,колокольчик
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