Из предложенного списка выберите и запишите в 2 столбика выиды и рода растений:ромашка лекарственная,рябина,калина красная,ель,сосна обыкновенная,сосна сибирская,черёмуха,колокольчик.

Биология

Из предложенного списка выберите и запишите в 2 столбика выиды и рода растений:ромашка лекарственная,рябина,калина красная,ель,сосна обыкновенная,сосна сибирская,черёмуха,колокольчик.

Автор: Гость