на тело объёмом 10 дм в кубе при полном погружении в жидкость действует выталкивающая сила 80 Н. какая это жидкость?

Физика

на тело объёмом 10 дм в кубе при полном погружении в жидкость действует выталкивающая сила 80 Н. какая это жидкость?

Автор: Гость