на тело объёмом 10 дм в кубе при полном погружении в жидкость действует выталкивающая сила 80 Н. какая это жидкость?
Физика
на тело объёмом 10 дм в кубе при полном погружении в жидкость действует выталкивающая сила 80 Н. какая это жидкость?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10дм куб = 10 литров. Выталкивающая сила равна F = V*p*g, V - объем = 10 литров. p - плотность жидкости. g - ускорение свободного падения. 80 Н = 0.01 м3 * 9.81 * p => p = 815,5 кг/м3 (килограмм на метр кубический), это похоже на нефть. У неё подобна плотность.
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