задана таблица повышения уровня воды (h)в реке в марте месяце по сравнению с его средним уровнем:дни 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31:h(см) 20 30 35 40 46 55 60 64 68 70 1)найдите значение повышения уровня воды за 10,16,28 марта 2)в...
Математика
задана таблица повышения уровня воды (h)в реке в марте месяце по сравнению с его средним уровнем:дни 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31:h(см) 20 30 35 40 46 55 60 64 68 70 1)найдите значение повышения уровня воды за 10,16,28 марта 2)в какие дни марта уровень воды в реке поднялась на 30 см,60см,64см? 3)на сколько сантиметров поднялась вода в реке 25 марта по сравнению с 16 марта? помогите пожалуста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дни : 4марта 7 10 13 16 19 22 25 28 31 h(cм) 20см 30см 35см 40см 46см 55см 60см 64см 68см 70см 1)10.03 -35см 16.03 - 46см 28.03 - 68см - повысился уровень воды 2) 7.03 - 30см 22.03 - 60см 25.03 - 64см 3) 25.03- 64см, 16.03 - 46см 64-46=18(см) - на 18см поднялась вода в реке 25марта по сравнению с 16 марта.
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