задана таблица повышения уровня воды (h)в реке в марте месяце по сравнению с его средним уровнем:дни 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31:h(см) 20 30 35 40 46 55 60 64 68 70 1)найдите значение повышения уровня воды за 10,16,28 марта 2)в...

Математика
задана таблица повышения уровня воды (h)в реке в марте месяце по сравнению с его средним уровнем:дни 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31:h(см) 20 30 35 40 46 55 60 64 68 70 1)найдите значение повышения уровня воды за 10,16,28 марта 2)в какие дни марта уровень воды в реке поднялась на 30 см,60см,64см? 3)на сколько сантиметров поднялась вода в реке 25 марта по сравнению с 16 марта? помогите пожалуста!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дни :     4марта      7        10         13        16      19         22       25      28         31 h(cм)       20см       30см    35см    40см    46см   55см    60см   64см   68см    70см   1)10.03 -35см    16.03 - 46см    28.03 - 68см - повысился уровень воды   2) 7.03 - 30см     22.03 - 60см     25.03 - 64см   3) 25.03- 64см, 16.03 - 46см     64-46=18(см) - на 18см поднялась вода в реке 25марта по сравнению с 16 марта.
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