задана таблица повышения уровня воды (h)в реке в марте месяце по сравнению с его средним уровнем:дни 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31:h(см) 20 30 35 40 46 55 60 64 68 70 1)найдите значение повышения уровня воды за 10,16,28 марта 2)в...

Математика

задана таблица повышения уровня воды (h)в реке в марте месяце по сравнению с его средним уровнем:дни 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31:h(см) 20 30 35 40 46 55 60 64 68 70 1)найдите значение повышения уровня воды за 10,16,28 марта 2)в какие дни марта уровень воды в реке поднялась на 30 см,60см,64см? 3)на сколько сантиметров поднялась вода в реке 25 марта по сравнению с 16 марта? помогите пожалуста!

Автор: Гость