Написать значания  Фразеологизма   1)Идет к лицу- 2)Невзирая на лица- 3)Не по плечу- 4)С плеча долой- 5)Сквозь зубы- 6)Сквозь пальцы

Гость: Гость:

1)Идет к лицу-подходит ,хорошо сидит(об одежде) 2)Невзирая на лица-не обращая внимания 3)Не по плечу-не по силам что-то 4)С плеча долой- освободить голову от проблем, от бремени 5)Сквозь зубы-сердито,недовольно, без желания 6)Сквозь пальцы-мимо