Написать значания Фразеологизма 1)Идет к лицу- 2)Невзирая на лица- 3)Не по плечу- 4)С плеча долой- 5)Сквозь зубы- 6)Сквозь пальцы
Русский язык
Написать значания Фразеологизма 1)Идет к лицу- 2)Невзирая на лица- 3)Не по плечу- 4)С плеча долой- 5)Сквозь зубы- 6)Сквозь пальцы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Идет к лицу-подходит ,хорошо сидит(об одежде) 2)Невзирая на лица-не обращая внимания 3)Не по плечу-не по силам что-то 4)С плеча долой- освободить голову от проблем, от бремени 5)Сквозь зубы-сердито,недовольно, без желания 6)Сквозь пальцы-мимо
Гость:
1.Хорошо подходит. 2.Не обращать внимание. 3.Сложно,не по силам. 4.Освободиться(от чего-либо). 5.Сердито,нехотя. 6.Мимо,упустить(что-либо).
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