Транскрипция слов и перевод: needid,pioneers,travelled,across,wood,used,axes,chopped, pulled,logs,ropes,lifded,wals.
Английский язык
Транскрипция слов и перевод: needid,pioneers,travelled,across,wood,used,axes,chopped, pulled,logs,ropes,lifded,wals.
Ответ(ы) на вопрос:
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[needid]-нужный ˌpaɪəˈnɪrz-пионеры ˈtrævəld-путешествовали əˈkrɔs-через ˈwʊd-лес ˈjuːzd-использовали ˈæksɪz-оси ˈtʃɑpt-нарубленный ˈpʊld-протянутый ˈlɔgz-брёвна ˈroʊps-верёвка [lifded]-поднимать [wals] -полосы
Гость:
needid]-нужный paɪəˈnɪrz-пионеры ˈtrævəld-путешествовали əˈkrɔs-через ˈwʊd-лес juːzd-использовали ˈæksɪz-оси tʃɑpt-нарубленный ˈpʊld-протянутый ˈlɔgz-брёвна roʊps-верёвка [lifded]-поднимать [wals] -полосы
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