при совместной работе двух контролёров они могут за 8 часов работы проверить 48 изготовленных аппаратов.первый контролёр при тойже производительности может выполнить один всю работу за 12 ч .Сколько времени потребуетс второму к...

Гость: Гость:

Работник1 - за 12 часов делает 48 деталей. Значит за час он делает: 1)48/12=4 (детали) - первый работник делает в час Значит при совместной работе (которая длится 8 часов) первый работник делает: 2)4*8=32 (детали) - первый работник делает за 8 часов Теперь, зная сколько при совместной работе делал первый работник, мы можем узнать сколько за эти 8 часов сделал второй работник: 3)48-32=16 (деталей) - второй работник сделал за 8 часов Теперь ищем, сколько он сделал за час: 4)16/8=2 (детали) - сделал второй работник за час Теперь ищем, за сколько часов он бы сделал всю работу один: 5) 48/2=24 (часа) - потратил бы второй работник на всю работу.