Запишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить превращения согласно схеме: S → MgS → SО2 → SО3 → Na2SО4 → BaSО4
Химия
Запишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить превращения согласно схеме: S → MgS → SО2 → SО3 → Na2SО4 → BaSО4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Mg + S= MgS 2)2MgS + 3O2 = 2MgO + 2SO2 3)2SO2 + O2= 2SO3 4)SO3 + 2NaOH = Na2SО4 + H2O 5)Na2SО4 + BaCl2= BaSО4 + 2NaCl
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