Запишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить превращения согласно схеме: S → MgS → SО2 → SО3 → Na2SО4 → BaSО4

Химия

Запишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить превращения согласно схеме: S → MgS → SО2 → SО3 → Na2SО4 → BaSО4

Автор: Гость