Суммы всех коэффициентов в полном и сокращённом ионных уравнениях реакции между растворами сульфата цинка и нитрата бария равны 1) 9 и 4 2) 9 и 3 3) 12 и 4 4) 12 и 3
Химия
Суммы всех коэффициентов в полном и сокращённом ионных уравнениях реакции между растворами сульфата цинка и нитрата бария равны 1) 9 и 4 2) 9 и 3 3) 12 и 4 4) 12 и 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ZnSO4+Ba(NO3)2=Zn(NO3)2+BaSO4 Zn(2+) + SO4(2-) + Ba(2+) + 2NO3(-) = Zn(2+) + 2NO3(-) + BaSO4 cумма 9 Ba(2+) + SO4(-) =BaSO4 cумма 3 Ответ: 2) 9 и 3
Гость:
ответ задачи:2 В полном ионном коэффициент 9,в сокращенном 3
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