Суммы всех коэффициентов в полном и сокращённом ионных уравнениях реакции между растворами сульфата цинка и нитрата бария равны 1) 9 и 4 2) 9 и 3 3) 12 и 4 4) 12 и 3

Химия

Суммы всех коэффициентов в полном и сокращённом ионных уравнениях реакции между растворами сульфата цинка и нитрата бария равны 1) 9 и 4 2) 9 и 3 3) 12 и 4 4) 12 и 3

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