в среду привезли сено,на 4,8 тонн больше чем, во вторник. сколько тонн сена привезли за эти 2 дня, если во вторник в 1,4 раза меньше чем в среду?
Математика
в среду привезли сено,на 4,8 тонн больше чем, во вторник. сколько тонн сена привезли за эти 2 дня, если во вторник в 1,4 раза меньше чем в среду?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,4х=х+4,8 1,4х-х=4,8 0,4х=4,8 х=4,8:0,4 х=12 т привезли во вторник 12+4,8= 16,8 т привезли в среду 12+16,8=28,8 т привезли за 2 дня.
Гость:
1)1.4х-х=4.8 0.4х=4.8 х=4.8:0.4 х=12тонн-привезли во вторник. 2)12*1.4=16.8 тонн-привезли в среду. 3)12+16.8=28.8 тонн-привезли за два дня.
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