в среду привезли сено,на 4,8 тонн больше чем, во вторник. сколько тонн сена привезли за эти 2 дня, если во вторник в 1,4 раза меньше чем в среду?

Математика

в среду привезли сено,на 4,8 тонн больше чем, во вторник. сколько тонн сена привезли за эти 2 дня, если во вторник в 1,4 раза меньше чем в среду?

Автор: Гость