10 словосочетаний с окончаниями и и е Например на лошадки -- на лошади

Гость: Гость:

на лошадкЕ (1скл.)- на лошадИ(3 скл.)(п.п.) на площадкЕ- на площадИ (п.п.) в огородЕ- в груди (п.п.) о болячкЕ - о болИ (п.п.) по полянЕ- по степИ(д.п.) на опушкЕ- на голенИ (п.п.)