10 словосочетаний с окончаниями и и е Например на лошадки -- на лошади
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10 словосочетаний с окончаниями и и е Например на лошадки -- на лошади
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
на лошадкЕ (1скл.)- на лошадИ(3 скл.)(п.п.) на площадкЕ- на площадИ (п.п.) в огородЕ- в груди (п.п.) о болячкЕ - о болИ (п.п.) по полянЕ- по степИ(д.п.) на опушкЕ- на голенИ (п.п.)
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