Какое историческое событие объединяют даты: 1709, 1714, 1718, 1720 ?

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Реформы Петра 1. 1.созданны указом 1714 года циферные школы в провинциальных городах. 2.Специальным указом царя в 1718 были введены ассамблеи, представлявшие новую для России форму общения между людьми. 3.1720-денежная реформа Петра 1.