определите плотность населения Казахстана: средняя плотность по карте.

Українська література
определите плотность населения Казахстана: средняя плотность по карте.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плотность населения, чел./км2 182 в мире 5,96. 
Гость:
Плотность населения Казахстана равна 6,11 чел./км²
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