определите плотность населения Казахстана: средняя плотность по карте.
Українська література
определите плотность населения Казахстана: средняя плотность по карте.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плотность населения, чел./км2 182 в мире 5,96.
Гость:
Плотность населения Казахстана равна 6,11 чел./км²
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