Начерти квадрат, площадь которого равна 1 см2. Раскрась его четвертую часть, Покажи, как это можно сделать по-разному. Сколько квадратных сантиметров раскрашено? Чему равна площадь нераскрашенной части?

Гость: Гость:

вот с черчением пожалуй проблема, будем описательно: рисуем квадрат со сторонами в 1 см. (в тетрадке в клетку это ровно 4 клетки, так вот их можно закрасить сначала верхнюю правую, в след. рис. нижнюю правую, и т. д 4 варианта)Т. е одна клеточка это и есть четветая часть. Площадь - это произведение длины на ширину. Значит площадь расскрашенного квадратика = 5мм*5мм=25(мм2), или 0,25см2 А нерасскрашенной, соотвтственно 0,25*3 (у нас же 3 квадратика не раскрашенно)= 0,75(см2)