Начерти квадрат, площадь которого равна 1 см2. Раскрась его четвертую часть, Покажи, как это можно сделать по-разному. Сколько квадратных сантиметров раскрашено? Чему равна площадь нераскрашенной части?

Математика
Начерти квадрат, площадь которого равна 1 см2. Раскрась его четвертую часть, Покажи, как это можно сделать по-разному. Сколько квадратных сантиметров раскрашено? Чему равна площадь нераскрашенной части?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вот с черчением пожалуй проблема, будем описательно: рисуем квадрат со сторонами в 1 см. (в тетрадке в клетку это ровно 4 клетки, так вот их можно закрасить сначала верхнюю правую, в след. рис. нижнюю правую, и т. д 4 варианта)Т. е одна клеточка это и есть четветая часть. Площадь - это произведение длины на ширину. Значит площадь расскрашенного квадратика = 5мм*5мм=25(мм2), или 0,25см2  А нерасскрашенной, соотвтственно 0,25*3 (у нас же 3 квадратика не раскрашенно)=   0,75(см2)
Гость:
Начерти квадрат, площадь которого равна 1 см2. Раскрась его четвертую часть, Покажи, как это можно сделать по-разному. Сколько квадратных сантиметров раскрашено? Чему равна площадь нераскрашенной части? Решение  А   а    В   | X|    | в| X|    |в1   |   |    |   |   |    |  Д   а1   С Начертил как мог, но видно где ХХ там закрашено тогда [Аа]=[АВ]*1/2 [Ав]=[AД]*1/2 [АБ]*[АД]=1 см^2 [Аа]*[Ав]=1/2*1/2=1/4 см^2=0.25 см^2- площадь закрашенной части 1-0,25=0,75 см^2 - площадь нераскрашенной части    
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