какие города Северо-восточной руси, в которых произошли антиордынские восстания???(назовите их)
Обществознание
какие города Северо-восточной руси, в которых произошли антиордынские восстания???(назовите их)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Новгород,в Ростове Великом,Владимире,Суздале,Ярославле.Самое крупное было в Твери вспыхнуло антиордынское восстание.
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