При взаимодействии водорода объемом 11,2 л с оксидом железа Fe3O4 образовалось железо массой 18 г. Сколько процентов составляет данный выход от теоретически возможного?

Химия

При взаимодействии водорода объемом 11,2 л с оксидом железа Fe3O4 образовалось железо массой 18 г. Сколько процентов составляет данный выход от теоретически возможного?

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