При взаимодействии водорода объемом 11,2 л с оксидом железа Fe3O4 образовалось железо массой 18 г. Сколько процентов составляет данный выход от теоретически возможного?
Химия
При взаимодействии водорода объемом 11,2 л с оксидом железа Fe3O4 образовалось железо массой 18 г. Сколько процентов составляет данный выход от теоретически возможного?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fe2O3+4H2=3Fe+4H2O n(H2)= V/Vm=11.2/22.4=0.5моль n(H2):n(Fe)=4:3 n(Fe)=0.5/4*3=0.375моль m(Fe)=M*n=0.375*56=21г ŋ=m(практ.)/m(теор.)*100%=18*21*100=85.714% Ответ: ŋ=85.714%
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