На листе бумаги нарисованы 9 точек: 5 черных и 4 белых (точки расположены по сторонам крадрата, в углах и на пересечении диагоналей - черные, посередине кажной стороны - белые). Можно ли построить такой шестиугольник, чтобы все...

Математика

На листе бумаги нарисованы 9 точек: 5 черных и 4 белых (точки расположены по сторонам крадрата, в углах и на пересечении диагоналей - черные, посередине кажной стороны - белые). Можно ли построить такой шестиугольник, чтобы все черные точки лежали внутри него, а все белые - вне. Если да - то как, если нет - то почему?

Автор: Гость