На листе бумаги нарисованы 9 точек: 5 черных и 4 белых (точки расположены по сторонам крадрата, в углах и на пересечении диагоналей - черные, посередине кажной стороны - белые). Можно ли построить такой шестиугольник, чтобы все...
Математика
На листе бумаги нарисованы 9 точек: 5 черных и 4 белых (точки расположены по сторонам крадрата, в углах и на пересечении диагоналей - черные, посередине кажной стороны - белые). Можно ли построить такой шестиугольник, чтобы все черные точки лежали внутри него, а все белые - вне. Если да - то как, если нет - то почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотря сколько должно быть точек. Если 9 (5 черних и 4 белые), то нет... а если любое кол-во (6 белых и 6 черн. ), то да.
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