Сочинение на тему "Чудо природы" с действительными причастиями настоящего времени

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Сочинение на тему "Чудо природы" с действительными причастиями настоящего времени
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Автор: Гость
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Гость:
Гроза Грохочущее небо с чернеющими тучами нависло над головой.  Дрожащая земля внушает страх, а свистящий ветер заглушает остальные звуки. Природа злится. Вслушайтесь в рокочущий шум! Это настоящее чудо природы!
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