Сочинение на тему "Чудо природы" с действительными причастиями настоящего времени
Русский язык
Сочинение на тему "Чудо природы" с действительными причастиями настоящего времени
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гроза Грохочущее небо с чернеющими тучами нависло над головой. Дрожащая земля внушает страх, а свистящий ветер заглушает остальные звуки. Природа злится. Вслушайтесь в рокочущий шум! Это настоящее чудо природы!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На листе бумаги нарисованы 9 точек: 5 черных и 4 белых (точки расположены по сторонам крадрата, в углах и на пересечении диагоналей - черные, посер...
Химия
При взаимодействии водорода объемом 11,2 л с оксидом железа Fe3O4 образовалось железо массой 18 г. Сколько процентов составляет данный выход от тео...
Литература
Помогите придумать девиз и название команды на тему Творчество Пушкина и его произведение Евгений Онегин