Сочинение на тему "Чудо природы" с действительными причастиями настоящего времени

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Гроза Грохочущее небо с чернеющими тучами нависло над головой. Дрожащая земля внушает страх, а свистящий ветер заглушает остальные звуки. Природа злится. Вслушайтесь в рокочущий шум! Это настоящее чудо природы!