(sinα/2 - cosα/2) ² Должно равняться 1-sinα
Алгебра
(sinα/2 - cosα/2) ² Должно равняться 1-sinα
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Основные формулы: [latex]sin2x = 2sinx*cosx[/latex] - синус двойного угла [latex]cos^2x = \frac{1+cos2x}{2}[/latex] [latex]sin^2x = \frac{1-cos2x}{2}[/latex] - формулы понижения степени. [latex](sina/1 - cosa/2)^2 = sin^2(a/2) - 2sin(a/2)*cos(a/2) = cos^2(a/2) = \frac{1-cosa}{2} - sina + \frac{1+cosa}{2} = \frac{1-cosa+1+cosa}{2} - sina = 1- sina[/latex]
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