СРОЧНО ПЛИС! ОПРЕДЕЛИТЬ СРАВНИТЕЛЬНУЮ СТЕПЕНЬ НАРЕЧИЙ:ЗАМЕТНЕЕ.МИЛЕЕ.БОЛЕЕ КРАСИВЫЙ.КРАШЕ.ВЕЛИЧАЙШИЙ.СТРОЖЕ ВСЕХ. ПРЕКРАСНЕЙШАЯ!!!!ВСЕ ПОМОГИТЕ

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СРОЧНО ПЛИС! ОПРЕДЕЛИТЬ СРАВНИТЕЛЬНУЮ СТЕПЕНЬ НАРЕЧИЙ:ЗАМЕТНЕЕ.МИЛЕЕ.БОЛЕЕ КРАСИВЫЙ.КРАШЕ.ВЕЛИЧАЙШИЙ.СТРОЖЕ ВСЕХ. ПРЕКРАСНЕЙШАЯ!!!!ВСЕ ПОМОГИТЕ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЗАМЕТНЕЕ, МИЛЕЕ (суфф.ЕЕ, простая сравнит степ.)   КРАШЕ(  суфф.Е, простая сравнит степ.)  БОЛЕЕ КРАСИВЫЙ( составн. сравнит степ. ) ВЕЛИЧАЙШИЙ,ПРЕКРАСНЕЙШАЯ (суфф. АЙШ и ЕЙШ,   прост. превосходн. сравн. степ.) СТРОЖЕ ВСЕХ (составн. превосх.степ.)
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