Как вы понимаете слова О.Генри:"Вы ждёте долларов, а между тем у каждого из вас есть огромное сокровище, которое вы мало цените"?

Литература
Как вы понимаете слова О.Генри:"Вы ждёте долларов, а между тем у каждого из вас есть огромное сокровище, которое вы мало цените"?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Речь идет о "жизни" мало кто понимает как она дорога.
Гость:
речь о ЖИЗНИ...человек хочет иметь что-то очень дорогое,но не замечает то,что дороже всех в мире "ДОЛЛАРОВ"
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