Как вы понимаете слова О.Генри:"Вы ждёте долларов, а между тем у каждого из вас есть огромное сокровище, которое вы мало цените"?

Литература

Как вы понимаете слова О.Генри:"Вы ждёте долларов, а между тем у каждого из вас есть огромное сокровище, которое вы мало цените"?

Автор: Гость