составь словарный диктант из десяти слов с опасными сочетаниями звуков. выбирай сначала те, которые поддаются проверке, а потом запеши все непроверяемые.
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составь словарный диктант из десяти слов с опасными сочетаниями звуков. выбирай сначала те, которые поддаются проверке, а потом запеши все непроверяемые.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Автобус вокзал двадцать завтра завтрак здесь здравствуйте легко лестница нарочно пожалуйста праздник трамвай футбол шестнадцать чувство.
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