составь словарный диктант из десяти слов с опасными сочетаниями звуков. выбирай сначала те, которые поддаются проверке, а потом запеши все непроверяемые.

Русский язык

составь словарный диктант из десяти слов с опасными сочетаниями звуков. выбирай сначала те, которые поддаются проверке, а потом запеши все непроверяемые.

Автор: Гость