Поможете? нужно составить схему "как различаются горы по абсолютной высоте" туть надпись "горы" и от неё 3 стрелочки а под стрелочками рамочки. что в них писать?

Українська література

Поможете? нужно составить схему "как различаются горы по абсолютной высоте" туть надпись "горы" и от неё 3 стрелочки а под стрелочками рамочки. что в них писать?

Автор: Гость