Поможете? нужно составить схему "как различаются горы по абсолютной высоте" туть надпись "горы" и от неё 3 стрелочки а под стрелочками рамочки. что в них писать?

Українська література
Поможете? нужно составить схему "как различаются горы по абсолютной высоте" туть надпись "горы" и от неё 3 стрелочки а под стрелочками рамочки. что в них писать?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
высокие (Кавказ, Гималаи), средние (Урал), низкие (менее 1ооо м над уровнем моря).
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