помогите соченить короткую сказку

Гость: Гость:

Жила-была девочка, которая не нравилась сама себе. Пошла она прогуляться с сад и навстречу ей мужчина. Красивый, сильный, с добрыми глазами. Подошла она к нему , а он на неё посмотрел и говорит: "Ты очень красивая". Девочка удивилась и говорит: " Я некрасивая, а ты красивый". Пошла девочка домой. Мама ей сказала, что если ты хочешь , чтоб тебя любили, то люби и себя. Вот так мама дала девочке веру в себя. И любили её все , весь народ, всем на нравилась. И нашла она свою любовь- ПРинца. И жили они долго и счастливо. Девочку звал Вера А принца- Пётр)