Система уравнения 4х+у=-10 ниже под ним log3 (3у-х)=2
Алгебра
Система уравнения 4х+у=-10 ниже под ним log3 (3у-х)=2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]\left \{ {{4x + y = -10} \atop {log_3(3y-x) = 2}} \right.[/latex] [latex]\left \{ {{4x + y = -10} \atop {3y - x = 3^2}} \right.[/latex] [latex]\left \{ {{x = 3y - 9} \atop {l12y - 36 + y = -10}} \right.[/latex] [latex]\left \{ {{x = 3y - 9} \atop {l13y = 26}} \right.[/latex] [latex]\left \{ {{y = 2} \atop {x = -3}} \right.[/latex]
Гость:
4x+y=-10 log₃(3y-x)=2 y=-10-4x 3²=3y-x 9=3(-10-4x)-x 9=-30-12x-x -13x=39 x=-3 y=-10-4*(-3) y=-10+12 y=2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Українська література
Поможете? нужно составить схему "как различаются горы по абсолютной высоте" туть надпись "горы" и от неё 3 стрелочки а под стрелочками рамочки. что...
Русский язык
Русский язык
составь словарный диктант из десяти слов с опасными сочетаниями звуков. выбирай сначала те, которые поддаются проверке, а потом запеши все непровер...