Помогите решить полностью срочно пожа,не забуду) корень8 - 3корень2 + корень6, 3корень2 умножить на корень 5 умножить 4корень10, корень3 умножить на корень8 умножить на корень6

Алгебра

Помогите решить полностью срочно пожа,не забуду) корень8 - 3корень2 + корень6, 3корень2 умножить на корень 5 умножить 4корень10, корень3 умножить на корень8 умножить на корень6

Автор: Гость