Помогите решить полностью срочно пожа,не забуду) корень8 - 3корень2 + корень6, 3корень2 умножить на корень 5 умножить 4корень10, корень3 умножить на корень8 умножить на корень6
Алгебра
Помогите решить полностью срочно пожа,не забуду) корень8 - 3корень2 + корень6, 3корень2 умножить на корень 5 умножить 4корень10, корень3 умножить на корень8 умножить на корень6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) [latex]\sqrt{8} - 3\sqrt{2} + \sqrt{6} = 2\sqrt{2} - 3\sqrt{2} + \sqrt{6} = \sqrt{6} - \sqrt{2}[/latex] 2) [latex]3\sqrt{2}*\sqrt{5}*4\sqrt{10} = 12\sqrt{2*5*10} = 12\sqrt{100} = 120[/latex] 3) [latex]\sqrt{3}*\sqrt{8}*\sqrt{6} = \sqrt{144} = 12[/latex]
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