даны три квадрата. площадь первого - 1 кв.см, площадь второго- 4 кв.см,а третьего - 16 кв. см. выполни кратное сравнение площадей построенных квадратов и кратное сравнение их периметров.
Математика
даны три квадрата. площадь первого - 1 кв.см, площадь второго- 4 кв.см,а третьего - 16 кв. см. выполни кратное сравнение площадей построенных квадратов и кратное сравнение их периметров.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4:1=4 (р.) - во столько площадь второго квадрата больше площади первого 16:1=16 (р.) - во столько площадь третьего квадрата больше площади первого 16:4=4 (р.) - во столько площадь третьего квадрата больше площади второго 1 кв.см=1*1, то есть сторона первого квадрата - 1 см, а его периметр 1*4=4 (см) 4 кв.см=2*2, то есть сторона второго квадрата - 2 см, а его периметр 2*4=8 (см) 16 кв.см=4*4, то есть сторона третьего квадрата - 4 см, а его периметр 4*4=16 (см) 8:4=2 (р.) - во столько периметр второго квадрата больше периметра первого 16:4=4 (р.) - во столько периметр третьего квадрата больше периметра первого 16:8=2 (р.) - во столько периметр третьего квадрата больше периметра второго
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