SOS SOS SOS!!В равнобедренном треугольнике ABC длина основания равна корень из двух, угол при основании 30 градусов. Найдите длину биссектрисы AD
Геометрия
SOS SOS SOS!!В равнобедренном треугольнике ABC длина основания равна корень из двух, угол при основании 30 градусов. Найдите длину биссектрисы AD
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
поскольку биссектрисса, перпендикулярная основанию (tg(30)*корень(2)/2 = корень(6)/6), находится сразу, ищем биссектрису угла при основании. Её тоже найти нетрудно, если увидеть, что в треугольнике, образованном биссектисой и основанием, один угол 15 градусов, второй 30, и, соответственно, третий - 135 (это 180 - 45); применяем теорему синусов к этому треугольнику корень(2)/sin(135) = L/sin(30); корень(2)/(корень(2)/2) = L/(1/2); L = 1
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